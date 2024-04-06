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تميز هذا العام بتوحد قوى محور المقاومة في كل المنطقة + فيديو

السبت ٠٦ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

رام الله (العالم) 2024.04.06 – أکد الباحث بالشؤون الإسرائيلية د.سعد نمر أن هذا العام تميز بتوحد قوى محور المقاومة في كل المنطقة ما وجة رسالة واضحة لأميركا ولإسرائيل أنهما إن تماديا بفتح حرب إقليمية فيسواجهون رداً من مجموعة كبيرة من الدول والقوى.

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وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار إلى أن يوم القدس هذا العام له خصوصية خاصة في ظل العدوان الصهيوني على قطاع غزة والعدوان الأميركي البريطاني على اليمن والعدوان الإسرائيلي على لبنان.

ونوه: نحن نتحدث عن حرب إقليمية تقريبا، وإن كانت محدودة، وهي حرب استنزاف لاسيما في لبنان وفي اليمن، ولكن هي بحد ذاتها تؤشر لقضية مهمة.

ولفت إلى أن: هذا العام له خصوصية بأن هناك وضوح في قضية محور المقاومة، الذي يسند بعضه بعضا، ويقف بعضه إلى جانب البعض، هذه رسالة واضحة للعالم ولأميركا ولإسرائيل.. إن ما كان سابقا قبل 7 اكتوبر الآن اصبح مختلفا تماما.. نحن نتحدث عن التوحيد لجبهات المقاومة في كل المنطقة.

وأكد أنه إذا ما تمادت إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية فبالتأكيد سيفتح هذا حربا إقليمية، وسيكون ردا من مجموعة كبيرة من الدول والقوى وليس فقط دولة واحدة.

وقال إن إسرائيل بهذه الحماقة التي ارتكبتها ما بعد 7 أكتوبر في غزة واستفزازها للجميع كانت تدق المسمار الأخير في نعشها، مضيفا أن 7 اكتوبر قد أحدثت تغييرات كبيرة ليس فقط على الصعيد الداخل الفلسطيني والإسرائيلي بل أيضا على الصعيد الإقليمي والدولي.

وخلص إلى القول: قد نشهد في هذا نهاية لهذا المشروع العنصري الاستعماري، ونهاية للدور الأميركي القوي جدا في المنطقة، الذي سيبدأ بالانسحاب رويدا رويدا حتى زواله بشكل نهائي.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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