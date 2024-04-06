خضروات وفواكة تدخل غزة لأول مرة منذ ستة أشهر  + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر في تمام الساعة 11:02 بتوقيت مكة المكرمة أشار الزميل أحمد سهمود إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه وغاراته على مختلف مناطق قطاع غزة، وقد كثف من غاراته على خان يونس جنوب قطاع غزة حيث استهدفت المدفعية المناطق الشرقية والوسطى والغربية للمحافظة، ومدفعية إسرائيلية كثيفة تنهمر على كل من يحاول الرجوع إلى منزله في تلك المناطق.

وأكد وصول أعداد من الشهداء والإصابات إلى مستشفيات رفح بفعل القصف المتواصل على خان يونس بعد إخراج مستشفيات رفح عن الخدمة، بالإضافة إلى قصف المدفعية المتواصل والكثيف والعنيف جدا في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح في المحافظة الوسطى، واستهداف تجمعات المواطنين في منطقة النصيرات.

ولفت إلى أن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت نيرانها على شاطئ غزة واستهدفت خيام النازحين الموجودة على الشاطئ دون تسجيل أي إصابات، بالإضافة إلى استهداف جيش الاحتلال المزارعين الفلسطينيين الذين يحاولون زراعة أراضيهم في ظل عدم توافر غالبية المواد الغذائية الأساسية في تلك المناطق.

كما وأكد مراسلنا أن المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات بين الفينة والأخرى مع الجيش الإسرائيلي وقد صدت عدة توغلات للجيش في جنوب حي الزيتون، وقد أعلنت سرايا القدس عن استهداف دبابة إسرائيلية في المناطق الشرقية لدير البلح في المحافظة الوسطى بعبوة ثاقب برميلية، بالإضافة إلى إعلان المقاومة الفلسطينية عن خوضها اشتباكات عنيفة جدا لا تزال مستمرة وسط خان يونس.

وأضاف: قد سجلت المقاومة الفلسطينية عدة ضربات ضد الجيش الإسرائيلي وقد أسفرت هذه الضربات عن وقوع قتلى وجرحى دون الاعتراف الإسرائيلي بذلك.

وأشار إلى أنه و فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة لحد الآن هي كما هي بزيادة بسيطة عن أعداد الشاحنات التي تدخل من معبر رفح إلى مناطق شمال غزة، وقال: هناك بصيص أمل قليل بدأ السكان الفلسطينيون يشعرون به في مناطق الشمال بعد إدخال شاحنات خضروات وفواكة لأول مرة منذ ستة أشهر.

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