تحسب امريکي للرد الايراني و'اسرائيل' تغلق 28 سفارة وقنصلية لها

العالم - الاحتلال

تحسباً للرد الايراني على العدوان الاسرائيلي الارهابي في دمشق، رفعت كل من الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الاسرائيلي حالة التأهب القصوى.

قلق أكده مسؤول اميركي كبير في ادارة جو بايدن، قائلاً إن بلاده في حالة يقظة تامة والاتصال مستمر بين مختلف الفرق.

تصريح يؤكد ما ذهبت اليه شبكتا سي ان ان، وسي بي اس، وصحيفة نيويورك تايمز، عن وضع القوات الاميركية في المنطقة وقوات الاحتلال الاسرائيلي في حالة تأهب قصوى، ونقلها عن مسؤولين ومحللين سياسيين اميركيين واسرائيليين أن ايران سترد بنفسها خلال الايام القليلة المقبلة، بطائرات مسيرة وصواريخ كروز. فيما افادت صحيفة جيروزاليم بوست بأنه تم اغلاق ثمان وعشرين سفارة وقنصلية لكيان الاحتلال في العالم.

اجراءات تأتي بعد توعد طهران بالرد على العدوان الاسرائيلي على قسم الشؤون القنصلية الايرانية في العاصمة السورية، والرسالة التي وجهتها لاميركا بعدم الوقوع في فخ نتنياهو والتنحي جانباً حتى لا تتعرض لضربة.

مسؤولية اميركا عن العملية الاسرائيلية الارهابية، باعتبارها الداعم والحامي لتل ابيب، تم التاكيد عليها خلال مراسم تشييع القيادي الكبير في فيلق القدس العميد الشهيد محمد رضا زاهدي، احد شهداء العدوان السبعة، في مدينة اصفهان.

وقال رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري:"امريكا شريكة في هذه الجريمة وغيرها من جرائم الصهاينة، قبولها بتورطها في هذا الامر أو نفيها لن يحدثا فرقاً، المسؤولية الرئيسية لحادثة دمشق وغيرها من جرائم الصهانية تقع على عاتق امريكا.

حرس الثورة الاسلامية اكد من جهته، أن الكيان الاسرائيلي سيفشل مهما فعل وأنّه لا يستطيع الهروب من الفتن التي يخلقها.

وقال قائد حرس الثورة الإسلامية، محمد سلامي:"نحن نحذر من أنّ اي عمل من أي عدو ضد نظامنا المقدس لن يمر دون رد".

التاكيد على أن الرد الايراني آت لا محالة، جاء على لسان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الذي اكد على أن محور المقاومة في طريقه لتحقيق انتصار كبير وتاريخي.