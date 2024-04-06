شاهد.. بايدن يرد على سؤال إن كان سيتخلى عن 'إسرائيل'؟!

العالم- الامريكيتان

وكان الرئيس الأمريكي في طريقه إلى الطائرة حين وجه له الصحفي السؤال، ما جعله يلتفت له ويرد عليه مبتسما، قائلا: "من أين أنت يا رجل؟".

وكرر المراسل سؤاله مرة أخرى: "هل تتخلى عن إسرائيل؟".

ليرد بايدن ساخرا "هل هذا سؤال جاد؟"، دون أن يجيب على السؤال.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه تحذيرا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال محادثة هاتفية الخميس الماضي، هدده فيه بالتوقف عن تقديم المساعدة لـ"إسرائيل" إذا لم يغير مساره في حربه على قطاع غزة.

في حين دعا أعضاء في الكونغرس بايدن إلى ضمان أن تخضع أي مساعدات عسكرية مستقبلية لـ"إسرائيل"، بما في ذلك تلك التي تمت الموافقة عليها بالفعل، لشروط لضمان تطبيقها وفقا للقانون الأمريكي والدولي.

كما طالبوا بتعليق إيصال المساعدات إذا فشلت "إسرائيل" في الحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين وعمال الإغاثة في غزة، أو رفضت أو قيدت نقل وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.