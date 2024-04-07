قرار وقف إطلاق النار الاممي في غزة ملزم تماما ويجب تنفيذه

العالم - فلسطين المحتلة

وأوضحت ألبانيز، في تصريح صحفي، أنه لا يوجد أي إجراء واضح فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة وأنه ينبغي تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن قرارات مجلس الأمن الدولي المعنية ملزمة تمامًا وبالتالي يجب تنفيذها.

وشددت على أن "هناك أشياء كثيرة يجب القيام بها" لضمان تدفق المساعدات إلى غزة، بما في ذلك فتح جميع المعابر، مضيفة بالقول: "يبدو لي أننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد لأنه لم يتم إعلان وقف إطلاق النار".

وأشارت ألبانيز إلى أن كيان الاحتلال، باعتباره قوة احتلال، يتحمل مسؤولية ضمان وصول المساعدات الإنسانية، لكنه لم يف بهذه الالتزامات.

وأعربت ألبانيز عن مخاوفها بشأن خطة الهجوم البري لقوات الاحتلال على مدينة رفح في جنوب غزة، وقالت: "إن الهجوم على رفح سيكون كارثة فوق كارثة، وكارثة داخل كارثة".