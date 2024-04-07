طوفان الأقصى وتعميق الأزمة الوجودية للكيان

العالم – نوافذ

ويلقي برنامج "نوافذ الضوء على الوساوس والمعتقدات الدينية والشواهد التاريخية لطالما كانت تتردد على لسان كبار المسؤولين فيه من سياسيين وعسكريين واعلاميين، لتظهر التمزق داخل المجتمع المنقسم على نفسه ولتضاعف الاخطار وتكشف جذورها وتسعّر العداء بين قبائل الكيان وشعوبه وتكشف وهن هذا الخليط الهجين من المتعصبين والمتطرفين.

وباتت لعنة الثمانين شبحا يظلل الكيان الغاصب الى ان جاء طوفان الاقصى ليخلي جائل الى السطح ما كان يستعر تحت الارض وتصبح الأزمة الوجودية أمرا محققا، وهاجسا اول يقلق المستوطنين والساسة على السواء، وما زوال هذا الكيان عن خريطة العالم كل مسألة وقت موعده ليس ببعيد.

وفيما يتعلق بالأزمة الوجودية للكيان وما يتحدث عنه الداخل الاسرائيلي حول العقد الثامن ولعنة الثمانين وسواه، فجاء طوفان الاقصى ليفتح هذا الباب على مصراعيه في الداخل الاسرائيلي، وحول شواهد تلك الأزمة أكد حسن قبلان الكاتب السياسي، أنه لم تستطع آلة القتل الاسرائيلية وحجم ما يمارس من إجرام في غزة، والعدد الهائل من الشهداء المدنيين والمقاومين والجرحى، لم تستطع كل صور الدمار والتدمير الممنهج للقطاع ان تمحوا وان تخفف من وطأة الاسئلة الوجودية التي طرحها طوفان الاقصى والتي كانت مطروحة قبل طوفان الاقصى.

ولفت قبلان إلى أنه في طوفان الاقصى تلك الاسئلة قد طفت الى السطح بمستوى اعلى من الماضي، ولكن بالعودة بشكل مباشر الى السؤال نجد ان القضية الوجودية التي تهدد كيان الاحتلال كان امرا مطروحا منذ التأسيس وكانت تشكل هاجسا للمؤسسين من "بن غوريون" الى "وايزمان" وقبله "هرتزل"، لان إمكانية جمع الشتات المتنافر من العالم الذي لا يجمعه إلا فكرة دينية فقط ، فما هو المشترك بين اليهودي الفلاشة من افريقيا مع اليهودي الاوكراني.

وبين قبلان ان "بن غوريون" حاول ان يجعل من الجيش مؤسسة تذيب كل التناقضات داخل المجتمع الاسرائيلي واسس بن غوريون الى فكرة إرهاب المحيط العربي وتخويفه ونظر المؤسسون الى فكرة ان يبقوا في اليولينجار العسكري وتحت السلاح كي يبقى عامل الجمع لكل هذه المكونات قائما، لانه في حال اما الدخول في عملية تسوية وسلام في حالة تراخي وفي حال مستوى تخفيف التحفيز وبث العدائية والكراهية للمحيط وللفلسطينيين فان التناقضات ستطفو من جديد والى السطح، وتعمل على تمزيق هذا الكيان، وبالتالي فان قضية المخاوف الوجودية هي مطروحة منذ التأسيس.

ضيوف البرنامج:

- حسن قبلان الكاتب والباحث السياسي

- محمد شمس الدين الباحث الدولي في المعلومات

التفاصيل في الفيديو المرفق ...