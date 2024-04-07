الأحد ٠٧ أبريل ٢٠٢٤
١١:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

خلال 24 ساعة..

4 مجازر و38 شهيدا بعدوان الاحتلال على غزة

4 مجازر و38 شهيدا بعدوان الاحتلال على غزة
الأحد ٠٧ أبريل ٢٠٢٤ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل جراءها للمستشفيات 38 شهيدًا و71 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - فلسطين

وأكدت الوزارة في تصريح صحفي ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33175 شهيدا و75886 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتشن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 120 ألف شهيد وجريح ومفقود، 72 % منهم من الأطفال والنساء، إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال أكثر من 70 % من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.

روابط ذات صلة

مؤسس 'المطبخ العالمي': كيان الاحتلال يشن حربا ضد الإنسانية

بعد نصف عام .. جيش الاحتلال ينشر معطيات العدوان على غزة

شاهد.. موقف محير لبريطانيا بعد صدمتها من حمام الدم في غزة ؟!

غزة ومعطيات الإحتلال على لسان العدو نفسه!