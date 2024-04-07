سناريوهات إنسحاب الإحتلال من خانيونس بعد تكبده خسائر كبيرة

العالم - خاص بالعالم

جيش الاحتلال اوضح انه سحب الفرقة 98 بألويتها الثلاثة من مدينة خانيونس، اثر انتهاء عملياتها هناك بعد اربعة أشهر من القتال.

واضاف أنه لم يبق في قطاع غزة سوى لواء ناحال المتمركز في ممر نتساريم جنوب مدينة غزة، والفاصل بين شمال القطاع وجنوبه، إذ تقتضي مهمته منع عودة النازحين إلى شمالي القطاع.

واشار جيش الاحتلال أن انسحاب الفرقة يأتي في إطار الاستعدادات لعملية برية في مدينة رفح جنوبا، الا ان موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم ان بنيامين نتنياهو يستخدم التهديد بالهجوم على رفح للضغط في المفاوضات مع حماس.



قرار الانسحاب يأتي عقب توالي بيانات جيش الاحتلال بشأن الخسائر البشرية التي تعرض لها في خانيونس منذ إعلان كتائب القسام عمليتها النوعية ضد قواته في حيي الزنة والأمل بخانيونس السبت الماضي، وما سبقها من معارك ضارية وخسائر كبيرة لجيش الاحتلال، وفور الانسحاب من خانيونس انطلقت صواريخ المقاومة من المدينة نحو مستوطنات الغلاف.



المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، شكك بنوايا جيش الاحتلال بشأن الانسحاب من خانيونس، وقال ان الجيش لا يزال يغلق جميع معابر غزة ولا يسمح بإدخال المساعدات، واوضح ان ما يجري على أرض الواقع يختلف عما تصر به تل ابيب لوسائل الإعلام.

وقوات الاحتلال لا تزال تنتشر داخل حدود قطاع غزة، خصوصا في المنطقة الفاصلة بين مدينة غزة والمحافظة الوسطى.

بالاضافة الى المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع على مسافة تتراوح كيلو متر من السياج الحدودي، وذلك الى جانب الانتشار في المنطقة الشرقية لمخيم جباليا شمال القطاع، وفي محيط بوابة بيت حانون شمال القطاع.



وبعد اكثر من ستة اشهر من العدوان على غزة، فشل كيان الاحتلال في تحرير أسراه وهزيمة المقاومة، وهي الاهداف الرئيسية التي وضعها لعدوانه.

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