حرب غزة بيومها الـ185/غارات في خانيونس ساعات بعد انسحاب جيش الاحتلال منها

العالم- فلسطين

في خطوة مفاجئة، أعلنت "الفرقة 98" في جيش الاحتلال انسحابها من خان يونس، بعد شهور من التوغل في المنطقة. يأتي هذا الانسحاب في إطار عملية "إعادة تموضع للقوات"، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الإسرائيلية. ومع ذلك، لا يزال هناك تواجد لواء "ناحال" و"الفرقة 162"، وهما المسؤولان عن تأمين ممر "نتساريم"، بهدف منع عودة سكان غزة إلى مناطق الشمال.

وليل الأحد الاثنين، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات على أراضٍ زراعية جنوب خانيونس، كما أطلق قنابل ضوئية في البحر غرب مدينة رفح، فضلا عن قصف مدفعي على مناطق متفرقة بمدينة غزة.

من جهتها، تواصل المقاومة التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلية، مكبدة إياها خسائر فادحة في العتاد والأرواح. وأقر جيش الاحتلال بمقتل 4 جنود من لواء "الكوماندوس" ووحدة "إيغوز"، مما يرفع عدد قتلى الاحتلال إلى 604 منذ بداية "طوفان الأقصى" في أكتوبر الماضي.

وعلى صعيد مفاوضات الهدنة ووقف إطلاق النار، قالت حركة حماس في بيان لها إن وفدا يمثلها سيصل إلى القاهرة ويلتقي وزير المخابرات المصرية، عباس كامل، مؤكدة تمسكها بمطالبها الوطنية الطبيعية، وحرصها على التوصل لاتفاق يحقق وقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وعودة النازحين بحرية إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وإغاثة شعبنا وبدء إعمار ما دمره الاحتلال، وإنجاز صفقة تبادل للأسرى يتم بموجبها الإفراج المتبادل عن الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الأسرى (الإسرائيليين) المحتجزين لدى الحركة والمقاومة الفلسطينية في غزة.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات الحرب على غزة في يومها الـ 185:

-قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات في مخيم العروب بالخليل

-جانب من اقتحام الاحتلال لمدينة دورا جنوب الخليل

-إصابة مواطن جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الخطيب بمنطقة خربة العدس شمالي رفح جنوبي قطاع غزة

-جانب من الدمار الذي احدثه الاحتلال للبنية التحتية في مدينة طولكرم

-قوات الاحتلال تقوم بإغلاق جميع مداخل بلدة جيوس شمال قلقيلية

-قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مدينة دورا جنوب الخليل.

-طائرات الاحتلال تقصف منزلا بحي الجنينة وتشن غارتين على أراض زراعية شرق وجنوب رفح

-طيران الاحتلال ينفذ غارات عنيفة في محيط مستشفى الكويتي بمدينة رفح

-مصادر لبنانية: شهيدان وعدد من الجرحى جراء غارة نفذها الاحتلال على بلدة السلطانية جنوب لبنان

- فيديو.. إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال خلال الاقتحام المستمر لمخيم بلاطة شرق نابلس:

بلاطة

-مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم طولكرم من حارة البلاونة.

-المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا قاعدة "إليفالط" شمالي بحيرة طبريا بأراضينا المحتلة عبر الطيران المسيّر

-الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية تجاه مدينة طولكرم من شارع فرعون

- فيديو.. استهداف جرافة الاحتلال بعبوة ناسفة خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس

بلاطة

-جرافات الاحتلال تقوم بتجريف البنية التحتية قرب مسجد المرابطين في مدينة طولكرم.

-قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم برفقة جرافة عسكرية

-جانب من تواجد قوات الاحتلال في مدينة طولكرم

-مشاهد تُظهر قتل الاحتلال لمجموعة من الأهالي في محيط وزارة الأسرى بمدينة غزة

- صفارات الإنذار تدوي في مخيم نور شمس شرق طولكرم تزامنا مع اقتحام الاحتلال للمدينة

-قوات الاحتلال تقتحم مخيم عين السلطان بمدينة أريحا

-قوات الاحتلال تقتحم مدينة أريحا من المدخل الشمالي

- طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بلدة السلطانية جنوبي لبنان

-قوات الاحتلال تقتحم بلدة عتيل شمال طولكرم.

-مصادر صحفية: شرطة الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى وتعتدي على مصلين بالضرب، وتعتقل اثنين من الأجانب.

-بعد اعلان استشهاد الأسير المريض وليد دقة... هتافات المتظاهرين في محيط سفارة الاحتلال في العاصمة الأردنية عمّان "يا وليد ارتاح ارتاح.. شعبك بيكمل الكفاح"

- تجدد غارات الاحتلال على أراض زراعية غرب مدينة خان يونس

- قوات الاحتلال تقتحم محيط حي الغناوي في بلدة عزون شرق قلقيلية، وبلدة أودلا جنوب نابلس.