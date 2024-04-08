جيش الاحتلال سحب قواته من خان يونس دون تحقيق أهدافه

العالم-الاحتلال

وأضافت صحيفة /هآرتس/ الإسرائيلية، أن "الجنود يغادرون الجزء الجنوبي من غزة، وإسرائيل ليست أقرب بكثير من تحقيق أهداف الحرب، ويجب عليها الآن مواجهة المزيد من الاعتراضات من الغرب".

وبحسب الصحيفة، لم يعد لدى الجيش الإسرائيلي أي قوات برية في جنوب قطاع غزة، و"لا يزال أحد فرق اللواء القتالية في الممر الذي يفصل شمال غزة عن جنوب غزة، وهناك عدد قليل من الألوية الأخرى المتمركزة خارج غزة وستدخل حسب الحاجة".

وتشير الصحيفة إلى أنه حتى الآن، لم يتحقق الهدفان الرئيسيان لعملية خان يونس، "ولا يزال اثنان من كبار مسؤولي حماس في غزة، يحيى السنوار ومحمد الضيف، طليقين، كما لم يحدث أي انفراج في استعادة الإسرائيليين المحتجزين في غزة، باستثناء إنقاذ اثنين منهم في رفح قبل شهرين"، وفق زعمها.

وترى الصحيفة أنه "يجب إخبار الجمهور بالحقيقة، وهي أن قدرات حماس العسكرية والحكومية تتدهور تدريجيا، لكن الحركة ليست على وشك الهزيمة، ونحن لسنا على بعد خطوة واحدة من النصر"، كما ادعى نتنياهو مرة أخرى الأحد الماضي بدون أي أساس في الواقع، وهو ما أثار استياء الضباط والجنود الذين، بغض النظر عن آرائهم السياسية، يمكنهم اكتشاف الخداع، وفق قول الصحيفة.

وكبدت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 قتيلا وعدة إصابات في عمليات نوعية نفذتها، أمس الأول السبت، في محور خان يونس.