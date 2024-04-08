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فيديو خاص: حقائق صادمة تكشفت بعد انسحاب الاحتلال من خانيونس!!

الإثنين ٠٨ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة بان جيش الاحتلال يواصل غاراته وقصفه على مختلف مناطق قطاع غزة، خاصة مناطق خانيونس ومدينة دير البلح، حيث اسفر العدوان عن استشهاد طفل وسيدة.

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: تم انتشال جثامين اكثر من 75 شهيدا حتى الان بعد عودة السكان الى خانيونس جنوب القطاع، وهو ليس رقما نهائيا، واستشهدوا سابقا خلال العملية البرية للاحتلال، وقد اصاب جثث بعضهم شيء من التحلل، فيما آثار عمليات الاعدام تبدوا على بعض الجثث ايضا.

واكد ان حجم الدمار كبير جدا، ولا تستطيع طواقم الدفاع المدني انتشال كل الجثث من تحت الانقاض.

واشار مراسل العالم الى ان اعلام الاحتلال يمارس عملية تحريض وتهديد كبيرة ضد رفح عبر سيل كبير من التهديدات بالدخول الى المدينة، منوها الى ان هذه التهديدات يمكن ان تكون في اطار الضغط على المفاوضات الجارية في مصر للتوصل الى وقف لاطلاق النار وتبادل الاسرى.

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