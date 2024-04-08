عبداللهيان يحمل ملفات مهمة الى دمشق.. ما هي؟

العالم _ مراسلون

وقال عبداللهيان في مؤتمر صحفي مع نظيره السوري: نحن اليوم اجرينا مباحثات ومشاورات هامة للغاية مع رئيس الجمهورية العربية السورية الصديقة والشقيقة، فخامة الرئيس الدكتور بشار الاسد. اريد من هنا، من دمشق ان اقول بصوت عالٍ بأن أميركا لها مسؤولية في هذا الحادث الارهابي ويجب ان تتحمل هذه المسؤولية.

عبد اللهيان وخلال لقاء نظيره السوري فيصل المقداد أكد من المؤتمر الصحفي على المطالبة بوقف الجرائم بحق الاهالي في غزة ووجه رسائل تدل على اصرار البلدين على التصدي للعدوان الصهيوني بالطرق المشروعة تاركين الامور العسكرية والية الرد للعسكريين في البلدين.

وقال المقداد في المؤتمر الصحفي: فيما يتعلق بالقضايا العسكرية اعتقد انه لا يمكن الحديث حول هذه الجوانب للصحافة والاعلام لكن هناك مجالات كثيرة ننسق فيها نشاطاتنا مع الاصدقاء في الجمهورية الاسلامية الايرانية ومع اصدقاء آخرين وكثر لسوريا في المنطقة وفي العالم.

بعد 7 ايام من استهداف العدو الصهيوني لمبنى الشؤون القنصلية الايرانية في دمشق يعاود هذا المبنى الجديد تقديم خدماته للمواطنين بعد ان قام وزير الخارجية الايراني الزائر الى دمشق باعادة افتتاحه.

زيارة وزير الخارجية الايرانية الى دمشق اختتمت بزيارة جرحى العدوان الصهيوني على المبنى القنصلي متمنياً للجرحى الشفاء العاجل والعودة السريعة الى حياتهم من جديد.