بالفيديو.. قوات الاحتلال تنسحب من قطاع غزة الا منطقة واحدة.. لماذا؟

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واضاف ان جيش الاحتلال الاسرائيلي انسحب من مدينة خان يونس بشكل كامل بعد الضربات العديدة التي تلقاها من قبل المقاومة الفلسطينية والتي اطلقت رشقات بعد انسحابه من المدينة.

واشار الى ان الفلسطينيين عادوا الى منازلهم في تلك المناطق وقد قلت الكثافة السكانية الهائلة في مدينة رفح وخان يونس ، ومنهم من عاد ولم يجد منزله ومنهم من نصب الخيام بالقرب من منازلهم المدمرة .

ولفت الى ان الفلسطينيين وجدوا انفسهم بين الكثير من الجثث التي تحللت لمواطنين استشهدوا على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي حيث عثر امس على 84 جثمانا متحللا ، فيما اكد الدفاع المدني الفلسطيني انه انتشل خلال الساعات الماضية حوالي 30 جثة متحللة في خان يونس.

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