شاهد.. اصابة جنود للاحتلال في كمين للمقاومة بمخيم بلاطة

العالم - خاص العالم

ضمن عملية شبه يومية تكثفت منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات دهم واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن استشهاد العشرات واعتقال الآلاف.

ففي نابلس شمالي الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية للمدينة ومخيم بلاطة وداهمت عددا من المنازل فيه وشهد المخيمُ اشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين وجيش الاحتلال أسفرت عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بجروح إثر تعرضِهم لكمين وانفجار عبوة ناسفة في المخيم.

ولليوم الثاني على التوالي اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جيوس شرق قلقيلية، وداهمت عددا من المنازل فيها، كما فرضت طوقا عسكريا في محيطها وأغلقت الشوارع الواصلة بينها وبين البلدات والقرى المجاورة.

وفي طولكرم، وللمرة الثانية خلال أربع وعشرين ساعة اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من محوريها الغربي والجنوبي، ونفذت حملة اعتقالات واسعة فيها طالت عددا من المدنيين وتصدت المقاومة الفلسطينية للاقتحام، وتم استهداف القوات المقتحمة للمدينة في أكثر من محور بالرصاص الكثيف.

وفي السياق اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم الأمعري بمدينة رام الله ومخيم العروب شمال الخليل وأريحا وبيت لحم والخليل وداهمت منازل المواطنين واعتقلت عددا منهم.





الانتهاكات الإسرائيلية

إصابة جندي إسرائيلي خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس

قوات الاحتلال تواصل اقتحام ومداهمة مدن وبلدات الضفة الغربية

اعتقال عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام عدة مناطق في الضفة