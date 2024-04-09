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دفاع غزة المدني ينتشل جثامين 409 شهداء من 'الشفاء' وخان يونس

دفاع غزة المدني ينتشل جثامين 409 شهداء من 'الشفاء' وخان يونس
الثلاثاء ٠٩ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

أفادت طواقم الدفاع المدني في غزة، بأنها انتشلت جثامين 409 شهداء حتى الآن من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بمدينة غزة، ومن محافظة خان يونس منذ انسحاب قوات الاحتلال من كلا المنطقتين.

العالم - فلسطين المحتلة

وأضافت طواقم الدفاع المدني، أن العمل لا زال جار حتى اللحظة في انتشال جثامين الشهداء من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، ومحافظة خان يونس، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وناشدت الطواقم، المجتمع الدولي والجهات ذات العلاقة، بالعمل على توفير وإدخال معدات وآليات مخصصة لأعمال الحفر "حفارات"؛ للمساعدة في استخراج جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنازل المهدمة؛ نظرا للعدد الكبير من الإشارات التي تلقتها الطواقم من الأهالي بفقدان أبنائهم خلال فترة تواجد قوات الاحتلال، مؤكدة أن عشرات الجثامين لا تزال تحت الرمال والأنقاض.

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