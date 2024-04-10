قائد الثورة الإسلامية: قطع العلاقات مع كيان الإحتلال توقّع كل الشعوب الإسلامية

العالم – خاص بالعالم

وقال اللواء عبد الرحيم موسوي القائد العالم للجيش الإيراني:"هذا العام بعد الأحداث التي مرت على الشعب الغزاوي المظلوم قد تبين أكثر من ذي قبل الوجه الكريه للاستكبار العالمي والبربرية الصهيونية وهذه الأحداث عادت القضية الفلسطينية إلى واجهة ونأمل أن يكون هذا العام عام انتصار فلسطين".



في هذا العيد تتبلور فرصة للترکيز علي الاتفاقات لا اختلافات ورص الصف في وجه العدو.



وقال ناصر كنعاني المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية:"مر علينا شهر مليئ بالأحداث على صعيد المنطقة لاسيما تلك التي حدثت في فلسطين، في الظاهر أننا نرى حرب إبادة ووحشية إسرائيلية ولكن بين ثناياها نجد انتصارا كبيرا لجبهة المقاومة".



قائد الثورة الإسلامية الذي خصص معظم کلمته حول العدوان الإسرائيلي علي غزة اعتبر أن الأحداث التي تدور في غزة تترأس اهتمامات العالم الإسلامي ويجب علي الجميع أن يشعروا بالمسؤولية.

واعتبر آية الله خامنئي أن خروج الشعوب في إفريقيا وآسيا وأوروبا وفي أمريکا نفسها ورفعهم شعارات لصالح فلسطين أمر لا نظير له خلال العقود التي تمر علي غصب فلسطين

أما في ما يتعلق بدور الدول والحکومات اعتبر قائد الثورة الإسلامية أن الحکومات لا تقوم بواجبها تجاه الشعب الفلسطيني.



وقال قائد الثورة الإسلامية :"من المؤسف أكثر أن بعض الدول الإسلامية تساعد أيضا الكيان الصهيوني! متى؟ في الوقت الذي هو مشغول بقتل الأطفال والنساء؛ لا أعتقد أن هذا أمر مفهوم على الإطلاق".

أکد قائد الثورة الإسلامية أن دعم الدول الإسلامية ومساعدتها للکيان الصهيوني خيانة للأمة الإسلامية واعتبر ذلك تقوية للأنظمة الصهيونية الضعيفة، وطالب آية الله خامنئي الدول الإسلامية مجددا بقطع علاقاتها السياسية و الاقتصادية مع الکيان الإسرائيلي.



وقال قائد الثورة الإسلامية:"يجب على الدول الإسلامية أن تقطع علاقتها -علاقتها الاقتصادية وعلاقتها السياسية مع الكيان الصهيوني؛ على الأقل مؤقتا! وطالما أنهم يرتكبون هذه الجريمة، اقطعوا العلاقات".

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