سرايا القدس تدمر دبابة ومنزلا يتحصن به جنود الإحتلال بخانيونس + فيديو

العالم - فلسطين

وبثت مقاومو السرايا لقطات من العملية ، خلال إعداد عبوة ناسفة، مضادة للدبابات، وزرعها لاستهداف الآلية، التي رافقت قوة متحصنة بأحد المنازل.



وخرج أحد المقاومين بصورة مباغتة من داخل منزل، وأطلق قذيفة صاروخية، باتجاه منزل آخر تحصنت به قوة للاحتلال، وأصابه بصورة مباشرة رغم وجود دبابة أمامه.

في المقابل، وبعد وقت وجيز، قام المقاومون بتفجير العبوة المضادة للدروع، التي قاموا بزرعها في دبابة الاحتلال، مؤكدين تدميرها بالكامل.



وفي مشاهد أخرى، هاجم أحد المقاومين، ناقلات لجنود الاحتلال، من مسافة قريبة للغاية، بقذيفة الياسين 105، قبل أن ينسحب على الفور.