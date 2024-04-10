فيديو خاص: طائرات تلقي قنابل وطائرات تلقي مساعدات على القطاع!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان ما وصلنا حتى الان من معلومات يشير الى وقوع عدد من الاصابات، فيما قصف الاحتلال اليوم منزلا في النصيرات ما ادى استشهاد 14 مواطنا من عائلة ابو يوسف.

واوضح ان القصف والغارات مستمرة ايضا في مدينة غزة ومحافظة شمال القطاع، فيما اعاد الجيش الاسرائيلي التوغل بريا في المناطق الشرقية لحي الشجاعية وحي الزيتون، لكن المقاومة تمكنت من استهداف قواته في منطقة كارني.

وتابع مراسل قناة العالم: كما قصف الاحتلال منزلا في مخيم جباليا، ما اسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين.

واشار الى ان الطائرات القت اليوم عددا من المظلات التي تحمل المساعدات فوق مخيم النصيرات ودير البلح وخان يونس، بالاضافة الى مناطق الشمال، معتبرا ان هذه الطريقة تعتبر مذلة ومضرة، وان باستطاعة الشاحنات ان تحمل كميات اكبر من المساعدات برا الى القطاع.

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