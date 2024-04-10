القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف 4 سفن أمريكية وإسرائيلية بخليج عدن

العالم - اليمن

وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع"، في بيان لها، أن القوات المسلحة وفي إطار الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني والرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، فقد نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى أربع عمليات عسكرية، جرى خلالها استهداف سفينتين إسرائيليتين الأولى سفينة "MSC DARWIN" والأخرى سفينة "MSC GINA " والتي تم استهدافها مجددا وذلك في خليج عدن.

وأضاف العميد سريع أن القوات المسلحة تمكنت أيضا من استهداف سفينة "MAERSK YORKTOWN" الأمريكية وذلك في خليجِ عدن، بالإضافة لاستهداف سفينة حربية أمريكية في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة.

وأوضح متحدث القوات المسلحة أنه تم استهداف السفن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة والطائرات المسيرة.

وجددت القوات المسلحة اليمنية التأكيد على استمرارها في تأدية واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاهَ الشعب الفلسطيني المظلوم ودفاعا عن اليمن العزيز ، مضيفة أن عملياتها في البحرين الأحمر والعربي وفي المحيط الهندي مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وكانت القيادة الوسطى الأمريكية قد زعمت في وقت سابق تدمير صاروخ باليستي مضاد للسفن في خليج عدن كان يستهدف السفينة يوركتاون.