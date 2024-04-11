النجباء: استشهاد أبنائك وأحفادك هو وسام عز وشرف

العالم-فلسطين

وفي ما يلي في نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ المجاهد المحتسب إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا شك أنك ومن معك من المجاهدين في المقاومة الإسلامية نذرتم أنفسكم وما تملكون خدمة لقضية الأمة الإسلامية، القضية الفلسطينية وهذا ما عرفناه عنكم ورأيناه رأي العين ولا يفاجئنا منكم هذا الصبر وهذه الروحية والمعنويات العالية التي إن دلت على شيء فإنما تدل على ثبات المبادئ وقوة اليقين والثقة بالله جل جلاله وبأن نصره قريب وما النصر إلا من عند الله.

إن استشهاد أبنائك وأحفادك في معركة الشرف ضد قوى الظلام والشر في العالم إنما هو وسام عز وشرف يجعلنا واياكم فخورين ومستبشرين غير نادمين على سلوكنا هذا الخط المبارك، خط الممانعة والرفض لكل أنواع الاستكبار والاستعباد، وهذا لعمري غاية الفخر في الدنيا والآخرة ويزيدنا إصرارا وعزيمة على مواصلة الثبات بوجه الكيان الصهيوني المحتل ومن ورائه أمريكا الشر وأذنابها.

الشيخ أكرم الكعبي

الأمين العام للمقاومة الإسلامية

حركة النجباء