رئيس الاركان الايرانية مخاطبا هنية: اعمال الصهاينة الارهابية دليل عجز وتخبط

العالم - ايران

وجاء في برقية التعزية التي وجهها اللواء باقري الى هنية يوم الاربعاء: ان يد مجرمي الكيان الصهيوني ارتكبت حادثة مرة اخرى وفي يوم عيد الفطر عيد العبودية لله وسرور المسلمين في العالم، وفي اجراء سببه ضعف وهوان وعجز القادة الارهابيين لهذا الكيان اغتالوا ستة من أبنائكم وأحفادكم، وأضافوا صفحة أخرى إلى سجل جرائمهم الأسود.

واضاف: مما لا شك فيه أن الثأر لهذه الجريمة واستشهاد الآلاف من أبرياء غزة لن يمر دون رد وفقا للنص الواضح لقول الله تعالى "إِنَّا مِنَ ٱلۡمُجۡرِمِينَ مُنتَقِمُونَ". وبالسواعد القوية لمقاتلي المقاومة الاسلامية الابطال سيتلقى الصهاينة جزاء اعمالهم المشينة.

وقال: إن هذه الأعمال الإرهابية لا تعود الى قدرة الكيان الصهيوني ، بل هي دليل على تخبطه ويأسه وعجزه عن تغيير حسابات الشعب الفلسطيني المقاوم والمجاهدين الفلسطينيين.

واضاف: انني إذ أهنئ وأعزي باستشهاد أبنائكم الأعزاء، أود أن أذكر ببشارة الباري تعالى للصابرين، حيث قال: "وَبَشِّرِ ٱلصَّـٰابِرِينَ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصابَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ راجِعُونَ". اسال الباري تعالى الرحمة والمغفرة لأولئك الأحبة والصبر والسكينة لكم ولذويهم.