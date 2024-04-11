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امير عبداللهيان يؤكد ارادة ايران على تطوير العلاقات مع السعودية

امير عبداللهيان يؤكد ارادة ايران على تطوير العلاقات مع السعودية
الخميس ١١ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

اجرى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي الامير فيصل بن فرحان، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، وبحثا اخر تطورات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والتطورات في المنطقة.

العالم - ايران

واشار امير عبداللهيان الى الوتيرة المتنامية للعلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا على رغبة الجمهورية الاسلامية الايرانية في المزيد من تطوير العلاقات.

كما أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، على توسيع العلاقات والتعاون الإقليمي والدولي بين البلدين.

وناقش الطرفان في هذا الاتصال التطورات في غزة، وشددا على ضرورة إنهاء جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني والمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

وأكد وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية على استمرار المشاورات بينهما.

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