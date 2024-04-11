عيد فطر في غزة متشح بالسواد، خيّمت أحزانه على مواقع التواصل

العالم – نقطة تواصل

وسلط البرنامج الضوء على غياب تكبيرات العيد في كثير في المساجد المدمرة صباح عيد الفطر المبارك واستبدل الغزيون كل عام وانتم بخير كتهنئة تقليدية بحلول العيد بعبارات اخرى يتمنون بها السلام لبعضهم والنصر للمقاومة في ظل حرب إبادة مجنونة يشنها كيان الاحتلال الصهيوني على القطاع سبقت العيد فيه بلون دم الشهداء.

هي ستة اشهر من القتل والتدمير ستة اشهر من الجحيم الصهيوني المستعر عيد الفطر حل هذا العام على الغزيين بالتزامن مع حرب دامية شرسة لا تبقي ولا تذر استشهد فيها الطفل الصغير والشيخ الكبير شباب بعمر الورود، حرب انتهكت فيها الحرمات فضا فضلا عن مئات الجرحى فقد تحولت غزه فعلا الى مقبرة للحياة.

عيد الفطر المتشح بالسواد خيّمت أحزانه على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما منصات دول الخليج الفارسي عبر العديد من البوسات ومقاطع الفيديو.

وتم تداول بوستات عديدة قائلة:" عيدنا قضية.. حملة لبس الشال الفلسطيني خلال العيد، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وهلال العيد اصبح بلغة المقاومة و"دعوات لاقتصار فعاليات العيد على الشعائر الدينية في ظل الحرب على غزة. و"كل عام وانتم بخير.. نعتذر صاحب البيت غادر الدنيا وسافر الى الجنة".

ولكن تأبى إرادة الحياة إلا أن تنتصر.. ونشرت الناشطة السعودية الدكتورة حنان العتيبي على منصة( X )مقطع فيديو لنازحين من داخل مشفى الاقصى في دير البلح وسط القطاع ومن شمال غزة ينشدون للعيد ويرددون الاذكار والصلاة في رسالة صمود بعد 6 اشهر على هذا العدوان الصهيوني.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...