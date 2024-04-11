شاهد: زوجة نجل إسماعيل هنية تودع زوجها وابنتيها بكلمات مؤثرة

العالم _ فلسطين

وظهرت زوجة الشهيد حازم، وهي تودع زوجها نجل القائد إسماعيل هنية، إلى جانب ابنتيها اللتين كانتا برفقته، وعدد من أشقائه، الذين استشهدوا في غارة للاحتلال استهدفت سيارتهم.

وقالت الزوجة المكلومة مخاطبة زوجها الشهيد “سلم على الرسول، سلم على الشهداء كلهم، وبإذن الله إحنا من الصابرين، وبإذن الله قدمتك لله، ويا رب تأجرني في مصيبتي وتخلفني خيرًا منها”.

وتضيف زوجة حازم إسماعيل هنية وهي تجلس أمام جثته: "قدَّمتك لله، والله يرحمكم، الله يسهّل عليك يا حافظ الكتاب، سلِّم على الرسول وسلِّموا على الشهداء، وإحنا من الصابرين".

ثم تابعت: "بإذن الله ذهبتم للنعيم، أنا أم شهيدات وزوجة شهيد، لا تناشدوا العرب؛ هم الأموات وأنتم الأحياء".

وقبل مواراتهم الثرى قالت: "رحمك الله يا أبو عمرو، عيدك في الجنة يا حبيبي، عيدكم في الجنة يمّا".

في وقت سابقٍ الأربعاء، أفاد شهود عيان بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة كانت تقل أفراداً من عائلة هنية في مخيم الشاطئ في غزة، كانوا يتجولون لتهنئة سكان المخيم وأقاربهم بحلول عيد الفطر.

وذكر الشهود، أن الغارة دمرت السيارة بالكامل؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة جميع من كان فيها.

فيما قالت مصادر طبية، إن القصف أسفر عن مقتل 3 من أبناء هنية هم: حازم وأمير ومحمد، وعدد من أبنائهم، إضافة إلى إصابة آخرين.

وتواصل الاحتلال الحرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".