الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات واسعة في الضفة

العالم _ فلسطين

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال فجر الخميس، خمسة مواطنين من مدينة طولكرم وضاحية شويكة شمالها.

وأفادت مصادر محلية باعتقال قوات الاحتلال المحرر فؤاد الشلبي بعد مداهمة منزله في عزبة الطياح، ويمان شديد من منزله في عزبة الجراد شرق طولكرم، وصهيب غانم الشيخ غانم والمحرر أحمد الشبخ غانم من ضاحية شويكة.

واقتحمت آليات الاحتلال المدينة من محورها الجنوبي قادمة من بوابة شوفة، واتجهت صوب ضواحي العزب وتحديدًا عزبة الطياح وعزبة ناصر وعزبة الجراد، وجابت شوارعها وتمركزت في عدة محاور فيها.

كما جابت آليات الاحتلال أحياء مدينة طولكرم الغربية والشرقية والشمالية، قبل أن تقتحم حي الأقصى في ضاحية شويكة شمال المدينة.

وداهم جنود الاحتلال أحد المساجد في الحي وفتشوه واعتقلوا الشيخ مهدي ملاح بعد الاتصال به للحضور للمسجد.

واعترضت إحدى آليات الاحتلال مركبة كان يستقلها شابا أثناء مروره على دوار اليونس المؤدي لضاحية شويكة، وصدمتها وأحدثت أضرارا مادية فيها، واستجوبت سائقها دون الإبلاغ عن إصابات.

ودارت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال خلال اقتحامهم لضاحية شويكة.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية مادما (جنوب) بعد أن أقامت حواجز عسكرية على مداخلها، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.

وأحرق مستوطنون، فجر اليوم الخميس، منزلا ومركبة في بلدة اللبن الشرقية، جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية إن مستوطنين تسللوا الى اللبن الشرقية، وأضرموا النار بمنزل ومركبة، قبل أن يتصدى لهم الأهالي.

كما اعتدى المستوطنون على أحد مواطني القرية ما أدى إلى إصابته بكسور في اليد.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي إذنا وبيت أمر.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بيت أمر وإذنا وسيرت دورياتها في شوارعهما، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، واعتقلت مواطنين.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين مراد جودي ادكيدك، ومصطفى عبد قاروط ادكيدك، بعد دهم منزليهما، وتفتيشهما.

كما أعلن الاحتلال اعتقال 4 فتية من القدس المحتلة بزعم إلقائهم قنابل محلية الصنع “أكواع” وحجارة تجاه القطار التهويدي شمال القدس.