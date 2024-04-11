قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي في تل أبيب

العالم _ فلسطين

ووصل قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي الجنرال مايكل إريك كوريلا، الخميس، إلى الاراضي المحتلة وسط مخاوف من رد إيراني محتمل وقالت هيئة البث العبرية، إن كوريلا "وصل اليوم الخميس إلى تل ابيب في زيارة على خلفية مخاوف من رد إيراني على اسرائيل مضيفة أنه سيلتقي وزير الحرب في حكومة الاحتلال يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي.

من جهته، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن الاحتلال يواصل حربه في قطاع غزة لكنه مستعدة أيضاً لسيناريوهات في مناطق أخرى، وأضاف نتنياهو في تعليقات نشرها مكتبه بعد زيارة قام بها إلى قاعدة جوية في جنوب الاراضي المحتلة ، "مستعدون للوفاء بالمتطلبات الأمنية لدولة الكيان دفاعاً وهجوماً" على حد تعبيره.