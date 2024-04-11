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سلسلة غارات إسرائيلية على عدة بلدات في جنوب لبنان

سلسلة غارات إسرائيلية على عدة بلدات في جنوب لبنان
الخميس ١١ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

قصف الطيران الحربي الصهيوني، يوم الخميس، عدة بلدات في جنوب لبنان.

العالم-لبنان

وشنت الطائرات الحربية الاسرائيلية الغارات على بلدات يارين، الخيام، راميا، ميس الجبل، تزامناً مع تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء جنوب لبنان.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على فلسطين المحتلة، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب باستشهاد نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

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