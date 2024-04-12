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مسؤولة أميركية تقر ببدء المجاعة في قطاع غزة

مسؤولة أميركية تقر ببدء المجاعة في قطاع غزة
الجمعة ١٢ أبريل ٢٠٢٤ - ١١:٤٩ بتوقيت غرينتش

أقرت رئيسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، سامانثا باور، بأن المجاعة قد بدأت في غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة، فيما رأى مسؤولون في البيت الأبيض أنها "وشيكة".

العالم - فلسطين

وفي إفادة حول الموضوع في الكونغرس، الخميس، تطرقت باور إلى التقرير الأخير للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) الذي أعدته منظمات تابعة للأمم المتحدة، وحذر من اقتراب المجاعة في غزة.

وذكرت باور أن المنهجية التي يستخدمها التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "موثوقة".

وردًا على سؤال أحد أعضاء مجلس النواب "هل بدأت المجاعة في غزة إذن؟"، أجابت باور بنعم وقالت إنه لم يكن هناك جوع بين الأطفال في غزة قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وذكرت باور أن معدل الجوع بين الأطفال ارتفع إلى 33% وأنه من غير الممكن تحديد الأرقام الحقيقية بسبب عوائق الوصول.

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