قائد القيادة المركزية الأميركية يمدد زيارته إلى فسطين المحتلة

العالم-الامريكيتان

وكان كوريلا، وصل الخميس، إلى تل أبيب مع استمرار التأهب في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي لرد مرتقب من إيران على الاعتداء الاسرائيلي ضد القنصلية الإيرانية في دمشق.

والتقى كوريلا الجمعة وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت.

وسبق أن نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، عن مسؤولين "إسرائيليين" قولهما، "إنهم يستعدون لهجوم مباشر غير مسبوق محتمل من الأراضي الإيرانية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار وصواريخ كروز ضد أهداف إسرائيلية" ، ردا على استشهاد القائد في حرس الثورة الإسلامية العميد محمد رضا زاهدي، بالإضافة إلى مسؤولين إيرانيين آخرين، في غارة إسرائيلية استهدفت في مطلع الشهر الحالي مبنى القنصلية الإيرانية في ريف العاصمة السورية دمشق.