الحكومة البريطانية تتراجع عن تاييدها المطلق للإحتلال بعد الضغوط الشعبية

العالم – خاص بالعالم

يعود آلاف من المتظاهرين في بريطانيا من المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية ومعهم الناشطين الحقوقيين الى التظاهر في مختلف المدن البريطانية بغية ضغط من أجل وقف الحرب الإسرائيلية التي أودت بما يزيد عن 33 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال.

و بدأت تتراجع حكومة بريطانيا على ما يبدو في تأييدها "لاسرائيل" وتصفه بغير المطلق بعد ان قتلت القوات الاسرائيلية ثلاثة متطوعين بريطانيين في غزة.

اكثر هذه المظاهرات حشداً كانت في لندن، تحت شعار أوقفوا بيع الأسلحة"لإسرائيل" متماشية مع دعوات سابقة وجهها سياسيون ونشطاء حقوقيون للحكومة البريطانية دون أن تلقى آذانا مصغية لدى صناع القرار.

ووفقاً لمجموعات الحدّ من الأسلحة، وافقت لندن على مبيعات أسلحة تزيد قيمتها عن 487 مليون جنيه إسترليني (614 مليون دولار) "لإسرائيل" منذ عام 2015.

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