فيديو خاص: توزيع عبوات زيت في تظاهرات لندن، والسبب؟!!

العالم - خاص بالعالم

وأضافت مراسلتنا أن الحكومة البريطانية بدأت الان بتغيير موقفها مما يجري وتؤكد أن تأييدها لإسرائيل لم يعد مطلقا، خاصة بعد مقتل 3 من عمال الإغاثة البريطانيين، خاصة مع اقتراب الإنتخابات المزمع إجراءها في شهر مايو المقبل.

واوضحت: ربما سنشهد بعض التغيرات في الموقف الرسمي البريطاني، مؤكدة ان الموقف الشعبي واضح ومستمر بشكل شبه يومي، حيث يتم تنظيم هذه التظاهرات من قبل منظمات عديدة.

وتابعت مراسلة قناة العالم: يتم استقدام الكثير من المتظاهرين من مدن مختلفة للتجمع امام مقر الحكومة، منوهة الى ان هناك بادرة جديدة من خلال توزيع عبوات زيت الزيتون الفلسطيني لتعريف الشارع البريطاني بأهمية هذه المنتجات وما تحمله ارض فلسطين المباركة من خيرات.

واضافت: ان الجهات المنظمة قدمت عبوة زيت لقناة العالم الاخبارية تقديرا لجهودها الاعلامية وتغطيتها للأحداث في كل مكان خاصة الحدث الفلسطيني.

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