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فيديو خاص: تفاصيل خطيرة حول تصعيد المستوطنين في الضفة!!

السبت ١٣ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في مدينة رام الله المحتلة بأن المئات من المستوطنين هاجموا منطقة شرق مدينة رام الله وارتكبوا عمليات اعتداء وحرق ونهب ضد الممتلكات والافراد تحت ذريعة الانتقام للمستوطن الذي وجد مقتولا بالقرب من البغيّر شمال شرق مدينة رام الله.

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان الذهاب نحو هذه المواجهات ما بين الفلسطينيين والمستوطنين، جعل سلطات الاحتلال تدفع بقوات كبيرة الى الضفة الغربية من بينها قوات حرس الحدود تحت مسمى المحافظة على الامن.

واشار الى ان نتانياهو قال ان قوات الامن تواصل التحقيق في حادث مقتل الاسرائيلي وانها تتوقع ان يكون القتلة من الفلسطينيين، فيما قال يائير لابيد رئيس المعارضة ان قوات الامن ستضع يدها على القتلة ومن أرسلهم وطالب المستوطنين بعدم اعاقة عمل قوات الامن في الضفة الغربية.

واوضح مراسل العالم: ان الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية دعت الى لتشكيل لجان شعبية لمواجهة المستوطنين الذين يعتدون على القرى والمناطق الفلسطينية وخاصة نابلس ورام الله خاصة المناطق الشرقية منهما.

واضاف ان الفصائل الفلسطينية دعت الى مواجهة المستوطنين والتصدي لهم بكل ما يملكه الفلسطينيون، معتبرة ان ما يقوم به المستوطنون هو جزء من استراتيجية اسرائيلية هدفها ترحيل الفلسطينيين من بلداتهم واراضيهم خاصة الواقعة بالقرب من مستوطنات الاحتلال.

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