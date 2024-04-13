فيديو خاص: تفاصيل حصرية حول احتجاز السفينة الاسرائيلية!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: لا نعلم هل ملكية هذه السفينة هي فقط لاسرائيل ام ان هناك شيئا ما تحمله أهم من ملكيتها، موضحا بان السفينة تم احتجازها عبر انزال جوي من قبل بحرية حرس الثورة، وتم اقتيادها الى ميناء بندر عباس والشواطئ الايرانية.

وتابع ان الاعلام الرسمي الايراني تعامل مع الحدث كمجرد خبر دون اي تعليق او تفصيل، ولم نسمع اي تصريح لافت حول هذا الموضوع.

واشار مراسل قناة العالم الى ان مراقبين وضعوا هذا الحدث في سياق الرد الايراني على الجريمة الاسرائيلية في الاعتداء على القنصلية الايرانية في دمشق، ولا نستطيع ان نؤكد ذلك ولم تتبن ايران هذا الموقف وهو مجرد تحليل فقط.

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