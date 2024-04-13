فيديو خاص: آخر اخبار المسيرات الايرانية في سماء العراق!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مدير مكتب العالم ان ادارة المطارات في كردستان أعلنت إغلاق المجال الجوي في كردستان امام الحركة الجوية، وبعدها تم اعلان اغلاق الاجواء العراقية بشكل تام امام حركة الملاحة الجوية.

وتابع: حسب التقديرات العسكرية فان هذه المسيرات تعبر الان الاجواء العراقية باتجاه فلسطين المحتلة وستصل اليها بعد الساعة الثانية من بعد منتصف الليل، وفي تلك الدقائق ستطلق القوات الايرانية صواريخها البالستية باتجاه الكيان الصهيوني.

واشار مدير مكتب العالم الى انه لم يصدر اي بيان رسمي من العراق بهذا الخصوص، لكن من الواضح ان هناك تضامنا وتعاطفا شعبيا مع الجمهورية الاسلامية باعتباره ردا على جرائم الكيان واستهداف القنصلية الايرانية في دمشق.

واوضح ان فصائل المقاومة العراقية اصدرت الجمعة بيانا حذرت فيه بوضوح من ان اي حماقة قد يرتكبها الكيان الصهيوني او الولايات المتحدة ضد محور المقاومة وضد العراق او اي دولة من محور المقاومة فان يد المقاومة العراقية ستكون طويلة في الرد على ذلك بالطريقة المناسبة.

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