مسؤول أميركي: إيران ستطلق نحو 500 مسيّرة وصاروخ

العالم - الأميرکيتان

نقلت شبكة "ABC NEWS" الأميركية عن مسؤول أميركي تأكيده أنّ الولايات المتحدة ستحاول مساعدة "إسرائيل" على اعتراض كل شيء ممكن، وليس فقط ما يمرّ فوق السفن الأميركية.

وقال المسؤول الأميركي إن الولايات المتحدة تتوقع، في الساعات المقبلة، إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة من العراق وسوريا وجنوبي لبنان واليمن، لكن الجزء الأكبر سيتم إطلاقه من إيران.

وتوقع المسؤول الأميركي أن يتراوح عدد الطائرات المسيّرة والصواريخ بين 400 و500 طائرة وصاروخ، سيتم إطلاقها على "إسرائيل".

وأشارت الشبكة إلى أنّ الإيرانيين يحاولون التغلب على الدفاعات الجوية الإسرائيلية عبر إطلاق طائرات مسيّرة وصواريخ على ارتفاعات وسرعات واتجاهات متعددة، لكنها تضرب الأهداف في الوقت نفسه، بحسب المسؤول.

ورجّحت الشبكة أن يكون الهدف الأساسي للهجوم ثلاث قواعد عسكرية، وخصوصاً التي يتم فيها الاحتفاظ بطائرات "أف-35".

ونقلت الشبكة عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن "الجيش" الإسرائيلي رفع تقديراته لوصول المسيرات الإيرانية، وإنّ أولى الطائرات المسيّرة ستقترب من "إسرائيل" قبل ساعة من الموعد المتوقع، أي في الساعة الواحدة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وفي سياق متصل، نقل موقع "بلومبرغ" الأميركي عن مسؤول أميركي قوله إنّ الهجوم المتزامن بطائرات مسيّرة وصواريخ قد يربك نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي، بحيث قد يصل إلى سرعات وارتفاعات واتجاهات متعددة.

من جهتها، كشفت وسائل إعلامٍ إسرائيلية أنّ مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، طلبوا إلى "إسرائيل" هذه الليلة، "قبل أي رد إسرائيلي على الهجوم الإيراني، ابحثوا ذلك معنا".

ويأتي ذلك بعد إعلان قيادة حرس الثورة الإيراني بدء القوة الجوفضائية في الحرس تنفيذ عملية "الوعد الصادق" العسكرية الواسعة ضد أهداف داخل الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة، وتأكيده أن تفاصيل العملية تمت بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، وتحت إشراف الأركان العامة للقوات المسلحة، رداً على الهجوم على القسم القنصلي للسفارة الإيرانية في دمشق.