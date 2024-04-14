هذا ما قاله بايدن لنتنياهو بشأن الهجوم الإيراني على کیان الاحتلال..

العالم- الامریکیتان

وتزامنت هذه التصريحات مع ما أكده وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بعد الهجوم الإيراني على الکیان الإسرائيلي أن "واشنطن لا تبحث عن نزاع مع طهران".

وجاءت هذه التعليقات خلال المحادثة الهاتفية التي جرت بين بايدن ونتنياهو في أعقاب الهجوم الذي شنته إيران في ساعة متأخرة من مساء السبت بالطائرات المُسيرة والصواريخ انطلاقا من أراضيها باتجاه فلسطين المحتلة.

وخلال المحادثة الهاتفية، أبلغ بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن الولايات المتحدة ستعارض كذلك أي هجوم إسرائيلي مضاد على إيران، وفقا لمسؤول في البيت الأبيض تحدث إلى موقع "أكسيوس" Axios.

وأبلغ مسؤولون أميركيون "أكسيوس" أن "الإدارة الأميركية تخشى أن يؤدي الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني إلى حرب إقليمية تبعاتها كارثية".

يأتي ذلك فيما نقلت شبكة "إن بي سي" NBC الإخبارية عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية ومسؤول دفاعي بارز أن القلق يساور كبار المسؤولين في الولايات المتحدة من رد إسرائيلي سريع على هجوم إيران دون تفكير في التداعيات المحتملة.

وقالت "إن بي سي" إن هذا القلق نابع من وجهة نظر الإدارة الأميركية في النهج الذي اتبعته "إسرائيل" في حربها ضد حماس في قطاع غزة، إضافة للهجوم على مجمع السفارة الإيرانية في دمشق الذي أسفر عن استشهاد قائد كبير في حرس الثورة الاسلامية الأسبوع الماضي.

وقال بايدن، في بيان أصدره البيت الأبيض، إنه سيجتمع مع قادة مجموعة السبع، الأحد لـ"تنسيق رد دبلوماسي موحد على الهجوم الإيراني".

وتابع: "وبالرغم من أننا لم نشهد هجمات على قواتنا أو منشآتنا اليوم، فإننا سنظل يقظين في مواجهة جميع التهديدات".

وأعلن حرس الثورة الاسلامية ليل الأحد عن مهاجمة الأراضي الفلسطينية المحتلة ردا على الهجوم الارهابي الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل الجاري.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الأحد بأن أنظمة الدفاع الجوي نفذت عشرات الاعتراضات لصواريخ ومسيرات إيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من الكيان الإسرائيلي.