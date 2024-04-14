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خبراء.. إيران لم تستهدف مدنيين خلال هجومها الإنتقامي على كيان الاحتلال

خبراء.. إيران لم تستهدف مدنيين خلال هجومها الإنتقامي على كيان الاحتلال
الأحد ١٤ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكد الخبراء أن إيران لم تستهدف المدنيين في الكيان الصهيوني خلال هجومها الإنتقامي على "إسرائيل".

العالم - إيران

وكتب رضا نصري محلل الشؤون الدولية: إيران لم تستهدف أي منزل سكني مدني أو مستشفى أو مدرسة أو كنيس أو مخبز أو خزان مياه أو صحفي أو سيارة إسعاف أو روضة أطفال!

وتابع: إيران ليست مثل "إسرائيل"!

وأطلقت القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف محددة داخل الأراضي المحتلة.

واستهدفت الصواريخ الباليستية التابعة لحرس الثورة الاسلامية العديد من الاهداف من ضمنها قاعدة نيفاتيم الجوية جنوب الأراضي المحتلة.

وتقع هذه القاعدة جنوب الأراضي المحتلة وفي منطقة صحراء النقب بالقرب من مدينة بئر السبع، ويبلغ طول مدرجها 3400 متر، وتعد الحظيرة والقاعدة الرئيسية لطائرات إف 35 الصهيونية.

وفي فبراير الماضي، تدربت القوات الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني على هجوم صاروخي على نموذج محاكاة لحظائر هذه القاعدة الجوية الصهيونية.

وتبعد هذه القاعدة عن الحدود الغربية لإيران حوالي 1100 كيلومتر.

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