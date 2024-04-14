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إسرائيليون يهرعون للملاجئ خوفا من صواريخ ايران.. فيديو يوثق لحظات الرعب!

الأحد ١٤ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

أطلق حرس الثورة الاسلامية أكثر من 200 صاروخ ومسيرة باتجاه فلسطين المحتلة فجر الأحد، ردا على استهداف القنصلية الايرانية في دمشق أول نيسان الجاري وفي خضم الهجوم غير المسبوق، هرع إسرائيليون إلى الملاجئ للاختباء.

العالم- فلسطين المحتلة

فقد أظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حشوداً من الناس يركضون باتجاه الملاجئ، هرباً من الصواريخ، خصوصا وأن الهجمات أتت من إيران وجنوب لبنان أيضاً.

يأتى ذلك بينما أعلن المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن إيران أطلقت مئات المسيرات وصواريخ أرض- أرض باتجاه فلسطين المحتلة.

وقال خلال مؤتمر صحافي فجر الأحد، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية اعترضت أكثر من 10 صواريخ كروز وعشرات الطائرات المسيرة خارج حدود فلسطين المحتلة.

كذلك أردف، أنه حتى الآن إيران أطلقت أكثر من 200 طائرة مسيرة وصاروخ على فلسطين المحتلة منذ مساء السبت.

وكانت طهران توعدت بالاقتصاص من الكيان الإسرائيلي بعد ضرب القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى سقوط 16 شهيدا بينهم، وذلك مطلع نيسان الحالي.

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