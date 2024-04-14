هكذا حذر قائد حرس الثورة الاسلامية الكيان الصهيوني 

العالم - ايران

وقال اللواء سلامي في تصريح له اليوم الاحد، لقد قمنا بعملية محدودة، وهذه العملية كانت بحجم اعتدءات الكيان الصهيوني، وكان من الممكن أن تكون واسعة النطاق؛ لقد اقتصرنا هذه العملية على ذلك الجزء من القدرات التي استخدمها الكيان الصهيوني لمهاجمة سفارتنا.

وأضاف، كانت هذه العملية أكثر نجاحًا مما كان متوقعًا. المعلومات حول الصواريخ التي سقطت لم تكتمل بعد، تشير التقارير الدقيقة والموثقة والميدانية عن الضربات حتى الآن إلى أن هذه العملية كانت أكثر نجاحاً مما كان متوقعاً.

وتابع، إن الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، والمسؤولين الصهيونية وجيش الاحتلال والإرهابي وأمريكا، أدركوا وفهموا الآثار الساحقة لهذه الضربات أكثر منا.

وقال القائد العام للحرس الثوري، إذا هاجم الكيان الصهيوني مصالحنا وشخصياتنا ومواطنينا من أي نقطة فسنقوم بهجوم مضاد عليهم.

كما قال القائد العام للحرس الثوري: أوصي الكيان الصهيوني بالكف عن سلوكه السابق والتعلم من هذا التحرك. إذا أبدى هذا الكيان أي رد فعل، فمن المؤكد أن رد فعلنا سيكون على أساس هذه التجربة الجديدة وسيكون الرد أكثر شدة.

وكانت القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية قد شنت مساء السبت، هجوما واسعا ومدمرا على اهداف عسكرية صهيونية داخل الاراضي المحتلة وذلك في اطار حقها المشروع المكفول لها وفقا للمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة وردا على جريمة استهداف كيان الاحتلال للقنصلية الايرانية في دمشق .