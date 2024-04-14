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استمع لنشيد..

استمع لنشيد.. 'إن شئت حربا في الوغى سرنا لها'

الأحد ١٤ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

اثر العدوان الغاشم الذي شنه الكيان الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق، شنت ايران مساء امس السبت هجوما واسعا على الكيان الصهيوني بمئات المسيرات والصواريخ في اطار الدفاع عن النفس والردع وبناء على حقها المكفول وفق المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة .

العالم - ايران

وكان قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي قد صرح بان الهجوم على القنصلية الايرانية هو بمثابة الهجوم على الاراضي الايراني وفقا للاعراف الدولية وان الكيان الغاصب قد ارتكب خطا بقيامه بهذا الهجوم وانه يجب ان يعاقب وسيعاقب ، وهو ما تم.

بهذه المناسبة ننشر هذا النشيد لتقر به اعينكم .

كلمات النشيد :

أهدر بصمتك منه صار عدوي خائفا

حرفٌ بثغرك سن حداً للمواقف

إن شئت حربا في الوغى سرنا لها

لكيانهم بجحيم نارٍ من قذائف

يا من بنانك إن أمر

الخوف رعبا منك فر

يا وعد صدق إن هدر

لوجودهم في الأرض كن بالنصر جارف

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