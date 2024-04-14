استمع لنشيد.. 'إن شئت حربا في الوغى سرنا لها'

العالم - ايران

وكان قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي قد صرح بان الهجوم على القنصلية الايرانية هو بمثابة الهجوم على الاراضي الايراني وفقا للاعراف الدولية وان الكيان الغاصب قد ارتكب خطا بقيامه بهذا الهجوم وانه يجب ان يعاقب وسيعاقب ، وهو ما تم.

بهذه المناسبة ننشر هذا النشيد لتقر به اعينكم .

كلمات النشيد :

أهدر بصمتك منه صار عدوي خائفا

حرفٌ بثغرك سن حداً للمواقف

إن شئت حربا في الوغى سرنا لها

لكيانهم بجحيم نارٍ من قذائف

يا من بنانك إن أمر

الخوف رعبا منك فر

يا وعد صدق إن هدر

لوجودهم في الأرض كن بالنصر جارف