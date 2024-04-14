الفلسطينيون يرحبون بالرّد الايراني واثقين بأن ما قبل الرّد لن يكون كما بعده

العالم – خاص بالعالم

ردٌ كان مرتقباً من الفلسطينيين في كل أطيافهم وهم يعلمون بأن ما قبل هذا الرد لن يكون كما بعده.

وقال الدكتور عماد ابو الحسن رئيس قسم الإعلام واللغة العربية في الجامعة الأمريكية:"ليله امس حقيقة.. لا أعتقد أن أحدا في فلسطين قد نام.. جميعهم كانوا يخرجون الى أسطح المنازل ينظرون الى هذه المسيّرات والصواريخ وهي تخترق سماء فلسطين لتدك معاقل الإحتلال الصهيوني الذي يذيقنا نحن الفلسطينيين الويلات ويجرعنا المصائب".

المقاومون في مخيم جنين احتفوا بهذا الرد مؤكدين بأن الجمهورية الإسلامية هي خط المقاومة الاول في فلسطين.

مئات الصواريخ الإيرانية اجتازت سماء الدول المطبعة والمساندة للاحتلال لتثبت بأنها الوحيدة التي تستطيع كسر الصورة المزيفة التي رسمتها منذ عقود بأنها دولة وبأنها محصنة.

الالتفاف الفلسطيني مع الجمهورية الإسلامية ليس جديداً، طالما عمل الغرب وحلفاء الاحتلال على تشويه صورة ايران، ولكن الكلمة الفيصل كانت وستبقى للفلسطينيين.

الستاند| كل من يؤمن بالمقاومة المسلحة في فلسطين يدرك بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف خطا للدفاع الاول عن القضية الفلسطينية منذ عقود وبأن هذا الرد هو واحد من آلاف الردود التي قدمت وستقدم لأجل فلسطين.

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