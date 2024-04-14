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شاهد.. هتافات "الموت لإسرائيل" بعد الهجوم الايراني على الإحتلال
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الأحد ١٤ أبريل ٢٠٢٤ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش
هتف الزوار في الحرم الحسيني بمدينة الكربلاء في العراق شعارات ضد الكيان الصهيوني بعد الرد الايراني التاريخي على إرهاب العالم "إسرائيل".
العالم - العراق
تصنيف :
العراق
إیران
الاحتلال
كلمات دليلية :
هتافات
الحرم الحسيني
الهجوم الايراني على الإحتلال
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