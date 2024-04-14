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شاهد.. هتافات "الموت لإسرائيل" بعد الهجوم الايراني على الإحتلال

الأحد ١٤ أبريل ٢٠٢٤ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

هتف الزوار في الحرم الحسيني بمدينة الكربلاء في العراق شعارات ضد الكيان الصهيوني بعد الرد الايراني التاريخي على إرهاب العالم "إسرائيل".

العالم - العراق

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