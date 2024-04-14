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السفير الإيراني في لبنان:

أكبر خطأ يمكن أن يرتكبه الصهاينة هو محاولة الرد على العملية الإيرانية

أكبر خطأ يمكن أن يرتكبه الصهاينة هو محاولة الرد على العملية الإيرانية
الأحد ١٤ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

حذر سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مجتبى أماني، من أن أكبر خطأ يمكن أن يرتكبه الكيان الصهيوني وحلفاؤه هو محاولة الرد على العمليات الإيرانية، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى تغيير سياسة طهران العقابية.

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وكتب مجتبى أماني على صفحته الشخصية في الفضاء الافتراضي أن "الرد الإيراني اليوم على جريمة الكيان الصهيوني المتمثلة في مهاجمة البعثة الإيرانية في دمشق قد أثبت عدة نقاط، أهمها أن إيران مصممة على الدفاع عن نفسها."

وقال أماني "ثانياً، أثبت الرد الإيراني دقة الصواريخ الإيرانية وقدرتها على إصابة أهدافها بدقة من مسافة ۱۱۰۰ كيلومترا على الرغم من الدعم الأميركي الشامل للكيان الصهيوني."

وتابع: "أما بالنسبة للنقطة الثالثة، كان واضحاً أن إيران لم تكن تنوي القيام بهجوم شامل، واقتصرت فقط على الرد العقابي، وقد نجحت فيه.. وكان بإمكان إيران استهداف المزيد من الأماكن بنفس التكتيك". أما رابعا، "لم تكن جبهة المقاومة سوى مراقب خلال هذه العملية."

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