سيناتور باكستاني: رد ايران كان حاسما ودعم الاردن لـ'اسرائيل' مخز!

العالم - ايران

وقال أحمد خان في رسالة له: رد ايران كان حاسماً على الإرهاب والهجمات الإسرائيلية الطويلة الأمد على المنشآت والبعثات الدبلوماسية والعسكرية، فضلا عن مصالح إيران في الداخل وحول العالم، وهو ما يشكل انتهاكا واضحا للقوانين الدولية، وهذا حق ايران غير القابل للتصرف.

وانتقد بشدة بعض دول العالم العربي مثل الأردن "لدعمها المخزي للكيان الصهيوني"، وأضاف: على باكستان أن تقف إلى جانب إيران وتدعمها سياسيا ودبلوماسيا.

وكتب السيناتور مشتاق أحمد خان على حسابه في موقع"اكس": على العالم أن يعلم أن "إسرائيل" تشكل تهديداً للسلام والأمن الدولي، لذا يجب على المجتمع الدولي أن يحاسبها على الجرائم ضد الإنسانية وقتل الشعب الفلسطيني البريء والاعزل خلال الـ 190 يومًا الماضية.