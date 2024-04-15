كنعاني: ايران تصرفت باحترافية في الرد على العدوان الصهيوني

العالم - ايران

وقال كنعاني قال في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين، إن تصرف إيران بمهاجمة بعض القواعد العسكرية للكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة يتماشى مع ممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفي إطار الدفاع المشروع بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وأيضا ردا على الاعتداءات الصهيونية المتكررة، وخاصة عدوان 1 نيسان/أبريل، الذي تم تنفيذه ضد مقر دبلوماسي إيراني في سوريا.

وأضاف، لقد تصرفت إيران وجهازها الدبلوماسي وقواتها المسلحة بطريقة احترافية تماما في الحادث الأخير وفي رد مشروع على العمل العدواني للصهاينة.

وتابع، لا تسعى إيران إلى تصعيد التوتر في المنطقة، وإيران، إذ تؤكد تمسكها بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فإنها ستتصرف بشكل أقوى من أي وقت مضى تجاه تجاوز الخطوط الحمراء الإيرانية في كل مرحلة من أجل ردع ومعاقبة المعتدي على أي أعمال غير قانونية وغير عقلانية.

وأضاف، كان الإجراء الذي اتخذته إيران ضروريا ومتناسبا وكان يستهدف أهدافا عسكرية. ونظراً لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ونتيجة للسلوك غير المسؤول لأمريكا وبريطانيا وفرنسا، فقد تحركت إيران في اتجاه خلق الردع ومنع تكرار جريمة الكيان الصهيوني والدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية.

وتابع قائلا : من المتوقع أن ينتبه الآخرون، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى رد إيران المنطقي والمسؤول و أن يثمنوا تصرفات إيران من أجل الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين بدلا من الإدلاء بتصريحات ومواقف غير منطقية.

وقال كنعاني، في إطار حماية مصالحها الوطنية وسيادتها الإقليمية، فضلا عن المراقبة الكاملة لنقاط الدخول والخروج في مضيق هرمز، تراقب إيران كل حركة المرور في هذا المضيق الاستراتيجي وتمنع انتهاكه بأي شكل من الأشكال. وتحمي إيران حرية الملاحة في مضيق هرمز وفقا للقوانين والأنظمة الدولية.

وتابع، لاشك بان بأن هذه السفينة تابعة للكيان الصهيوني. وبما ان ايران تسعى دائما إلى خلق بيئة شحن آمنة في مضيق هرمز والخليج الفارسي، وبسبب انتهاك السفينة المعنية للقوانين البحرية وعدم الرد المناسب على الأسئلة التي وجهتها الجهات الإيرانية المعنية، تم نقل السفينة إلى المياه الإقليمية الايرانية.

یتبع..