الإثنين ١٥ أبريل ٢٠٢٤
٠٨:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

خبير عسكري مصري يتحدث عن رسائل عملية 'الوعد الصادق'

خبير عسكري مصري يتحدث عن رسائل عملية 'الوعد الصادق'
الإثنين ١٥ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

اوضح اللواء المصري محمد رشاد، وكيل المخابرات المصرية السابق والمسؤول عن غرفة العمليات الاستخبارية خلال حرب أكتوبر 1973، رسائل الرد الإيراني على الكيان الصهيوني مساء اول امس السبت.

العالم- مصر

وقال رشاد إن الهجوم الإيراني على الكيان الصهيوني، بغض النظر عن حجم الخسائر، مؤشر على أن إيران قادرة على التوغل في عمق فلسطين المحتلة.

واضاف إنه أثبت قدرة إيران على التعامل مع الأهداف العسكرية دون مهاجمة أهداف مدنية، مما يشير إلى أن الدقة الإيرانية ستردع الكيان الصهيوني عن المواجهة المستقبلية.

وأضاف أن الرسالة الأخرى التي ترسلها إيران بهذا الهجوم هي أن الكيان الصهيوني لا يستطيع أن يفعل أي شيء بدون الولايات المتحدة وأنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه بمفرده.

وتابع: “على إسرائيل أن تعي ذلك وتلتزم بقرارات أمريكا وسياساتها في الشرق الأوسط، ولكن لا تغضب في المنطقة دون رضاها، وتلتزم بالموقف الأمريكي بعدم تصعيد الصراع مع إيران".

روابط ذات صلة

مفتي عمان عن 'الوعد الصادق': عسى أن يؤتي أُكُله عما قريب!

شاهد/جون كيربي يقر بقوة الرد الإيراني على الكيان الصهيوني