خبير عسكري مصري يتحدث عن رسائل عملية 'الوعد الصادق'

العالم- مصر

وقال رشاد إن الهجوم الإيراني على الكيان الصهيوني، بغض النظر عن حجم الخسائر، مؤشر على أن إيران قادرة على التوغل في عمق فلسطين المحتلة.

واضاف إنه أثبت قدرة إيران على التعامل مع الأهداف العسكرية دون مهاجمة أهداف مدنية، مما يشير إلى أن الدقة الإيرانية ستردع الكيان الصهيوني عن المواجهة المستقبلية.

وأضاف أن الرسالة الأخرى التي ترسلها إيران بهذا الهجوم هي أن الكيان الصهيوني لا يستطيع أن يفعل أي شيء بدون الولايات المتحدة وأنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه بمفرده.

وتابع: “على إسرائيل أن تعي ذلك وتلتزم بقرارات أمريكا وسياساتها في الشرق الأوسط، ولكن لا تغضب في المنطقة دون رضاها، وتلتزم بالموقف الأمريكي بعدم تصعيد الصراع مع إيران".