تفاعل واسع جدا على مواقع التواصل مع الرّد الإيراني

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الرد الإيراني حقق أهدافه بدقة عالية كما أكد المسؤولون الإيرانيون حيث استهدف مواقع عسكرية إسرائيلية. وفي انتظار ردة الفعل الإسرائيلية.. تأكيد إيراني بأن أي اعتداء جديد سيكون الرد عليه أقسى وأكبر

تفاعل واسع جدا على مواقع التواصل مع الرد الإيراني.."حياة الحريري" علقت في هذا السياق.. بعاطفة أكتب. ما حدث برمزيته كبير وكبير جدا.أشاهد فيديوهات الصواريخ والمسيّرات التي تساقطت على معظم المدن المحتلة في فلسطين. أفكر بمن أحب في فلسطين. ما نزال في البداية، بداية العدّ العكسي وإن طال

"راوي حداد" ايضا علق. من مشاهد العزة فجر اليوم : اليهود مذعورون في الملاجىء والغزاويون على سطوح المباني الباقية وفوق تراب فلسطين يزغردون ويفرحون ويهللون ويكبرون

المفكر العماني "علي المعشني" كان له هذا التعليق. الرد الإيراني عبر عن قوتها وقدرتها على الثأر لنفسها والحفاظ على كرامتها ومصالحها ومكانتها الإقليمية.

ما يعيشه أهالي غزة منذ أكثر من ستة أشهر عاشه المستوطنون ليلة الرد الإيراني. المستوطنون في كيان الاحتلال توجهوا إلى المتاجر لتخزين المواد الأولية قبل أيام من الرد.. مشاهد أظهرت حالة الرعب التي عاشها المستوطنون لحظة بدء الهجوم داخل الكيان. هذه المشاهد تظهر حجم المأزق الذي وضع فيه الاحتلال المستوطنين لاسيما بعد جريمته في دمشق

نستعرض معكم المزيد من التعليقات حول الرد الإيراني. نبدأ مع الإعلامي الأميركي "جاكسون هينكل" الذي نشر هذه الصورة لقائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السد علي خامنئي وعلق. إيران لديها الحق غير المشروط في الدفاع عن نفسها وإنهاء الإبادة الجماعية في غزة!

"جايك شيلدز" بدوره كتب. وشنت إسرائيل بالفعل هجوما على إيران الأسبوع الماضي. لإيران الحق في الدفاع عن نفسها

أما "ناصر الناصر" فكتب. لقد عرضت ايران عضلاتها على امريكا واسرائل، واثبتت قدراتها، واصبحت إسرائيل بعد الهجوم الإيراني ليس كما قبله.. لقد أصبحت مرعوبة واوهن من بيت العنكبوت وتحسب لكل شيء حسابه.. لقد دمر الهجوم الإيراني أحلام التطبيع ومعنويات المطبعين

المشترك الوحيد في كل ما يحصل هو فلسطين.. ومشاهد المسيرات الإيرانية فوق فلسطين توضح هذا الأمر. الفلسطينيون تابعوا الرد الإيراني من غزة والضفة والقدس.. وفرحة عارمة بالهجوم الإيراني. الفلسطينيون أعربوا عن فرحتهم واعتزازهم بوقوف إيران إلى جانبهم وإلى جانب مقاومتهم في مواجهة الاحتلال. هذه الفرحة تعوض أهالي غزة قليلا عن الخذلان الذي شعروا به من قبل دول عربية وإسلامية عديدة

الناشطون على مواقع التواصل ردوا على من يقولون إن الرد الإيراني كان مسرحية متفق عليها.

الاكاديمي اللبناني "أسعد أبو خليل" رد ساخرا على من يتبنون هذا الرأي حيث كتب. الطريف أن مسرحيّة الضربات الإيرانيّة احتاجت إلى مساعدة الجيش الأميركي والبريطاني والفرنسي لإنقاذ إسرائيل" منها.

الصحافية "ملاك خالد" أيضا سخرت من أصحاب هذا الرأي وكتبت. صباح "المسرحية" اللي قصفت اعمار الصهاينة. كيف الواقع من عندكن؟

أما "مهنا المهنا" فكتب. عملاء الصهاينة يقولون : ان ضرب ايران للصهاينة مجرد مسرحية ! قلت ليت الأنظمة العربية تجرب أن تعمل هذه المسرحية ولو لمرة واحدة في حياتها ! فالدنيا مسرح كبير

الفرحة بالرد الإيراني لم تقتصر على الفلسطينيين بل وصلت إلى دول عديدة لاسيما لبنان وسورية والعراق. في إيران أيضا.. الإيرانيون نزلوا إلى الشوارع للتعبير عن فرحتهم برد طهران على جرائم الاحتلال.

في لبنان.. نزل اللبنانيون إلى الشارع أيضا داعين إلى مواصلة ردع الاحتلال ووقف جرائمه.

وفي العراق.. ترحيب وفرحة بالرد الإيراني ودعوة إلى تكاتف قوى محور المقاومة لردع الاحتلال

رسوم كاريكاتير تدالوها الناشطون حول الرد الإيراني.في الرسم الأول جو بايدن يحمل نتنياهو على كتفه ويحاول تحريك وكر الدبابير الإيراني.. وهنا نرى كيف انطلقت المسيرات الإيرانية فيما بايدن يحاول الفرار هو ونتنياهو.

ونشاهد في الرسم التالي.. الصواريخ الإيرانية تمزق الخطوط الحمراء الأميركية وتضرب في عمق الكيان الإسرائيلي.

في الرسم الأخير.. الإدارة الأميركية تجتمع لبحث كيفية إيقاف بنيامين نتنياهو بينما الأخير يضغط على زر تسغيل الإبادة الجماعية في غزة.

التفاصيل في الفيديو المرفق