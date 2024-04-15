وزیر الداخلیة : عملية "الوعد الصادق" اظهرت إرادة إيران القوية في الانتقام من المجرمين

العالم - ايران

واشاد وحيدي في رسالته بهذه العملية التي تكللت بالنجاح وتم تنفيذها من قبل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ردًا على الإجراءات الصهيونية الشريرة في المنطقة، واغتيال عدد من القادة البواسل لحرس الثورة الإسلامية في مبنى القسم القنصلي لسفارة ايران بدمشق.

وجاء فی هذه الرسالة، أن "العملية العقابية التي نفذت بأمر من قائد الثورة، هي رد غير مسبوق على جرائم کیان الاحتلال، الذي ينتهك بكل وقاحة كافة القواعد والقوانين الدولية والإنسانية".

وراى وزير الداخلية، أن هذه العملية حملت راسلة مفادها "مکافحة السبب الرئيسي لانعدام الاستقرار في المنطقة".