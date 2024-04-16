7 شهداء منذ الجمعة برصاص قوات الاحتلال ومستوطني الضفة

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت وزارة الصحة في بيان، اليوم الاثنين، أن 75 مواطنًا أصيبوا في الفترة ذاتها، غالبيتهم برصاص الاحتلال والمستوطنين الحي، بينها 14 إصابة بحالة خطيرة.

والشهداء هم: الشهيد محمد عصام شحماوي (22 عاماً)، والشهيد محمد رسول دراغمة (26 عاماً) وهما من طوباس، والشهيد جهاد عفيف صدقي أبو علية (25 عاماً) من قرية المغيّر قرب رام الله، والشهيد الطفل عمر أحمد حامد (17 عاماً) من قرية بيتين قرب رام الله، والشهيد الأسير عبد الرحيم عبد الكريم عامر (59 عاماً) من قلقيلية، والشهيد الطفل يزن محمد فوزي اشتية (17 عاماً) من نابلس، والشهيد عبد الرحمن ماهر بني فاضل (30 عاماً)، والشهيد محمد أشرف بني جامع (21 عاماً) وهما من خربة الطويل جنوب نابلس.

وأوضحت أن عدد الشهداء في الضفة الغربية، بلغ منذ السابع منذ أكتوبر الماضي، 468 شهيداً، كما أصيب أكثر من 4800 مواطن.

وفي قطاع غزة، يستمر عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد نحو 33800 مواطن، وإصابة أكثر من 76400 مواطن.

وتصاعدت في الأيام الأخيرة اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال في الضفة الغربية، خاصة في محافظتي نابلس ورام الله، حيث أقدمت مجموعات المستوطنين المتطرفين على حرق منازل ومركبات في عدد من القرى والبلدات، وهاجم المستوطنون المواطنين وممتلكاتهم وألحقوا خسائر بشرية ومادية كبيرة.