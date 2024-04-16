الاحتلال يعتقل 3 شبان من الدهيشة و 5 فلسطينيين من الخليل

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني الاعلامي"، أفادت مصادر أمنية لمراسله، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد خالد داوود (23 عاما)، ومحمد مصطفى شاهين (22 عاما)، وايهم ايمن السجدي (24 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

واضافت المصادر ذاتها، ان مواجهات اندلعت اثر اقتحام المخيم، تركزت في منطقتي الفينيق والجامعة الاهلية، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، دون ان يبلغ عن اصابات.

كما اقتحمت تلك القوات بلدة الدوحة غرب بيت لحم، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

وفي تطور لاحق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: وائل هاني دويك، ورامي اياد هديب، وعبد الرحمن الفاخوري، وعبادة فراس ابو شرخ من مدينة الخليل، ومحمد جمال فطافطة من بلدة ترقوميا غربا، بعد تفتيش منازلهم، والعبث بمحتوياتها.